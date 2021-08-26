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Yangın mağduru çiftçilere havyan desteği Muğla’daki orman yangınlarında zarar gören çiftçiler için İzmirli hayırseverler tarafından gönderilen 59 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvan hak sahiplerine teslim edildi.

İHA

Yangın mağduru çiftçilere havyan desteği Muğla’daki orman yangınlarında zarar gören çiftçiler için İzmirli hayırseverler tarafından gönderilen 59 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvan hak sahiplerine teslim edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yangından zarar gören yetiştiricilere verilmek üzere İzmirli hayırseverler tarafından temin edilen hayvanlar sahiplerine teslim edildi.
Menteşe Bayır Hayvan Pazarında yapılan dağıtım törenine İl Müdürü Barış Saylak, Bayındır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Peynirci, Bayındır Tarım ve Hayvancılığı Kalkındırma Derneği Başkanı Burak Göksu, dernek üyeleri ile yetiştiriciler katıldı. İzmirli hayırseverlerin gönderdiği 59 adet küçükbaş ile 20 adet büyükbaş hayvan yangın mağduru 16 yetiştiriciye teslim edildi.
Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, çok zorlu bir süreç geçirdiklerini, yüzyılda bir yaşanabilecek felaketleri kısa süre içerisinde yaşadıklarını belirterek, “Ancak her güçlüğe rağmen devletin ve milletin verdiği güç ile bu zorlukların üstesinden en kısa sürede gelecek, yaralarımızı saracağız. Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda İzmirli hayırseverlerin katkılarıyla iki gün içerisinde 59 küçükbaş 20 büyükbaş hayvan dağıtımı yaptık. Seydikemer, Köyceğiz, Marmaris ve Menteşe İlçelerinde yangından zarar gören 16 üreticimize 59 küçükbaş, 20 büyükbaş canlı hayvan desteği sağladık. Bazı yetiştiricilerimize desteği ORKÖY destekleri kapsamında bazı yetiştiricilerimize de değerli hayırseverlerin desteği ile canlı hayvan olarak destek vermeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Gerek yem ve tedavi desteğimize gerekse sahadaki tespitlerimize devam ediyoruz” dedi.
Bayındır İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile Bayındır Tarım ve Hayvancılığı Kalkındırma Derneği Başkanı ile dernek üyelerine üreticilerimize sergiledikleri bu gönüllü ve güzel davranıştan dolayı teşekkür eden Saylak, “Ferasetli bir millete sahip olmamız bizim en büyük şansımızdır. Devlet ve millet tek güç tek yürek her güçlüğün üstesinden geldiği gibi bu afetlerin üstesinden de gelecektir. Muğla İline yaşadığı afetten dolayı gösterilen ilgi ve duyarlılıktan dolayı herkese teşekkür ediyor, yetiştiricilerimize tekrar hayırlı olsun diyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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