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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü usta et pişirerek şov yaptı

İHA

Ünlü usta et pişirerek şov yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde et pişirirken yaptığı şovlarla tanınan Murat Karacabey, yaptığı et pişirme şovları ile bir yandan ilçenin ismini duyuruyor, diğer yandan da ünlüleri ağırlıyor.
Fethiye'nin farklı tarihi ve doğal güzelliklerinde pişirdiği et görüntülerini sosyal medyada paylaşımıyla tanınan Karacabey’in videoları ünlülerin de dikkatini çekti. Karacabey, trend olan videolarının ardından FethiyeÖlüdeniz yolu Oluklu Mevkiindeki Muret Karacabey KasapRestoran'nda Ünlü oyuncu Taner Ölmez, Evrim keklik, Et ustası Cüneyt Asan, Ünlü etçi Gürkan Topçu, Şarkıcı Onur Akın gibi ünlü isimleri ağırladı.
Vatandaşların ve tanınmış isimlerin ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Murat Karacabey, işletmeye gelen herkesin damak tadına uygun yiyecek bulduğunu söyledi. Yaptığı şovların yanında lezzetin de beğenildiğini vurgulayan Karacabey, “İşletmeyi açtığımız günden bu yana her zaman üzerine koyarak ilerliyoruz. Lezzetimize olan ilgi bizi daha da motive ediyor. Vatandaşların ilgisinin yanında ünlüleri de işletmemizde ve ilçemizde ağırlıyoruz. Her zaman daha iyisi için mücadele ediyorum. Herkesi ilçemize ve işletmemize davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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