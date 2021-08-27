Kılıçdaroğlu: Vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmasına izin vermeyeceğiz (2)



EVİ YANAN AİLEYE BELEDİYENİN 5 GÜNDE YAPTIĞI YENİ EVİN ANAHTARINI VERDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangınlarından en çok zarar gören kırsal Osmaniye Mahallesi'nde incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yangında evi yanan aileye; belediye tarafından 5 günde yaptırılan evin anahtarını teslim etti.

Muğla ve ilçelerinde yanan ormanlarda incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 17.00'de Marmaris ilçesinin 35 kilometre kırsalında bulunan ve yangında en çok zarar gören Osmaniye Mahallesi'ne geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı ve partililer Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.

'DOĞA KENDİNİ YENİLİYOR, BİZ MUTLU OLUYORUZ'

Kılıçdaroğlu, Dereözü mevkinde durarak yanan ormanda tekrar filiz vermeye başlayan alanda incelemelerde bulundu. Yeşillenen bir ağacın fotoğrafını çeken Kılıçadaroğlu, "Doğa kendini yeniliyor, biz mutlu oluyoruz. Doğa güçlü biz de güçlü olmak zorundayız" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra Osmaniye Mahallesi'ne geçti. Burada ilk olarak Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangın sırasında ve sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı. Yangının ilk dakikasından itibaren tüm belediye yönetimi ve çalışanlarının teyakkuzda olduğunu söyleyen Oktay, "Sizlerin de desteği ile el birliğiyle bu felaketi atlattık. Şimdi önümüze bakıyoruz. Umudumuzu hiç kaybetmeden eski güzel günlere döneceğimize yürekten inanıyoruz" dedi.

AEVİ YANAN AİLEYE YENİ EVİN ANAHTARINI VERDİ

Belediyenin çalışmalarını takip ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Başkan Oktay ve ekibini tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sunumun ardından yangında evleri tamamen yanan Yılmaz ailesinin Marmaris Belediyesi tarafından hayırseverlerin desteğiyle hiç bir ücret alınmadan 5 günde yapılan ve 300 bin liraya mal olan 65 metrekare yeni evinin anahtarını verdi. Medine ve Yusuf Yılmaz çifti ile çocukları Merve ve Meryem'in konuğu olan CHP Lideri, burada çay içti ve ev halkı ile sohbet etti. Çıkışta mahalle sakinleri ve partililerle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle birlikte Köyceğiz ilçesine gitti. Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-08-27 21:24:16



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