Fethiye'de denize giren Rumen turist boğuldu  

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye'de denize giren Rumen turist boğuldu  

DHA

Fethiye'de denize giren Rumen turist boğuldu  


Ramazan ÇETİN / MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Kabak Plajı'nda denize giren Romanya vatandaşı 29 yaşındaki Razvan Gabriel Anton boğuldu.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Kabak Plajı'nda meydana geldi. Romanya'dan tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Razvan Gabriel Anton, denize girdiği Kabak Plajı'nda hareketsiz şekilde kalınca, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Nefes almadığı görülen Anton'a plajdakiler tarafından suni teneffüs yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Rumen turist, sağlık ekiplerinin de müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anton'un cesedi otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Ramazan ÇETİN
2021-08-27 23:42:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu: Vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmasına izin vermeyeceğiz (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmasına ...
CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Yangınlarda bir dayanışma kültürü sergilendi”
YEREL HABERLER CHP lideri Kılıçdaroğlu: “Yangınlarda bir dayanışma ...
Kılıçdaroğlu Marmaris’te evleri yanan aileyi ziyaret etti, yeşillenen bir ağacın fotoğrafını çekti
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu Marmaris’te evleri yanan aileyi ziyaret ...
Sahte ehliyet iddiasında karar çıktı
YEREL HABERLER Sahte ehliyet iddiasında karar çıktı
Bıçakladı, kaçtı, kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Bıçakladı, kaçtı, kayıplara karıştı
Bodrum’da Şevval Sam izdihamı
YEREL HABERLER Bodrum’da Şevval Sam izdihamı
Kılıçdaroğlu: Vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmasına izin vermeyeceğiz
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmasına ...
Valiliklere eğitim-öğretim yılı genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderile 2021-2022 eğitim öğretim yılı genelgesi 5 başlık altında toplandı
YEREL HABERLER Valiliklere eğitim-öğretim yılı genelgesi İçişleri ...
Ünlü usta et pişirerek şov yaptı
YEREL HABERLER Ünlü usta et pişirerek şov yaptı
Çökertme Koyu yeniden eski günlerine kavuşuyor
YEREL HABERLER Çökertme Koyu yeniden eski günlerine kavuşuyor
"Pandemi, orman yangınları ve sel, insanlarda korku ve endişeyi arttırdı"
YEREL HABERLER "Pandemi, orman yangınları ve sel, insanlarda korku ...
Kılıçdaroğlu, Bodrum’da yanan bölgeleri inceledi
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, Bodrum’da yanan bölgeleri inceledi
30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla kutlanacak Ünlü sanatçı Berkay Marmarislileri şarkılarıyla coşturacak
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaris'te coşkuyla ...
Hayalleri için hayatını değiştirdi Yaşı küçük ama hayalleri büyük
YEREL HABERLER Hayalleri için hayatını değiştirdi Yaşı küçük ama ...
Muğla'dan çalınan 300 bin TL'lik otomobil, parçalanmış halde Antalya'da bulundu
YEREL HABERLER Muğla'dan çalınan 300 bin TL'lik otomobil, ...
Annesini 'sigara içme' diye uyardığı için öldürmüş
YEREL HABERLER Annesini 'sigara içme' diye uyardığı için öldürmüş
Annesini öldüren şahıs tutuklandı Annesi ile sigara yüzünden tartışmış
YEREL HABERLER Annesini öldüren şahıs tutuklandı Annesi ile sigara ...
Dengesini kaybedip otomobile çarpan engelli gencin darp edildiği iddiası
YEREL HABERLER Dengesini kaybedip otomobile çarpan engelli gencin ...
30 Ağustos Zafer Bayramı Menteşe’de coşkuyla kutlanacak
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı Menteşe’de coşkuyla ...
Muğla’da araç sayısı 544 bin 933’e ulaştı Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı verilerine göre Muğla’da 2020 Temmuz ayına göre motorlu taşış sayısında 5,2 oranında artış yaşandı.
YEREL HABERLER Muğla’da araç sayısı 544 bin 933’e ulaştı Türkiye ...
Annesini öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı "Hiçbir şey hatırlamıyorum"
YEREL HABERLER Annesini öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan ...
Dalaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Dalaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Yanan çadırın yenisi elbirliğiyle kuruldu Orman yangınında çadırı yanan Yörük aileye yeni çadır hediye edildi
YEREL HABERLER Yanan çadırın yenisi elbirliğiyle kuruldu Orman ...
Bodrum'da 15 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 15 kaçak göçmen kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.