Fethiye'de denize giren Rumen turist boğuldu  

Ramazan ÇETİN / MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Kabak Plajı'nda denize giren Romanya vatandaşı 29 yaşındaki Razvan Gabriel Anton boğuldu.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Kabak Plajı'nda meydana geldi. Romanya'dan tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Razvan Gabriel Anton, denize girdiği Kabak Plajı'nda hareketsiz şekilde kalınca, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Nefes almadığı görülen Anton'a plajdakiler tarafından suni teneffüs yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Rumen turist, sağlık ekiplerinin de müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anton'un cesedi otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Ramazan ÇETİN
2021-08-27 23:42:31
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