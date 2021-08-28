Türk sanat müziğiyle Bodrum’u inletti

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bodrum’da sahne alan Türk sanat müziğinin usta ismi Bekir Ünlüataer, söylediği şarkılarla tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk sanat müziği sanatçısı Bekir Ünlüataer önceki gece Elani Beach sahne aldı. Söylediği şarkılarla büyük beğeni toplayan Ünlüataer tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlüataer’in neredeyse tüm şarkılarına sevenleri eşlik etti. Sianji WellBeing Resort bünyesinde bulunan Elani Beach’te her perşembe gecesi çıkacak olan Ünlüataer, Bodrum’u Türk Sanat Müziği'ne doyuracak. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan usta sanatçı bir yandan şarkı söylerken diğer yandan ise izlemeye gelenlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.