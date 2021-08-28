Orman yangınlarında 6 uçak 39 helikopter görev aldı Muğla’da 29 Temmuz’da Marmaris’te başlayıp, 21 Ağustos’ta Köyceğiz yangını ile kontrol altına alınan büyük orman yangınlarına havadan 6 uçak ve 39 helikopter müdahale ederken, yardım için diğer ülkelerden gelen 27 hava unsuru ülkelerine döndü

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Yüzyılın en büyük orman yangınını yaşayan Muğla’da yaklaşık 66 bin hektar ormanmakilik alan zarar gördü. Antalya’da büyük hasara neden olan orman yangınının hemen ardından 29 Temmuz’da Muğla’da başlayan büyük orman yangınları 21 Ağustos’ta Köyceğiz’deki yangının kontrol altına alınması ile son buldu.

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