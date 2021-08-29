Fethiye'ye ABD'li guard

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA)ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tek sezonluk mücadelesinin ardından Türkiye Basketbol Ligi'ne düşen Fethiye Belediyespor, transferde ABD'li guard Patrick Rembert ile anlaşma sağladı. 31 yaşında, 1.85 boyundaki basketbolcu, profesyonel kariyerine Slovenya'da başlayıp Avrupa'da birçok kulüpte forma giydi. Rembert, geçen sezonu Bosna Hersek'in Siroki takımında geçirdi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-08-29 11:45:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.