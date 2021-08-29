İlkokul öğrencisinden yangınlar sonrası örnek davranış Cam şişeleri toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor

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Orman yangınlarının çıkmaması için cam şişeleri toplayarak geri dönüşüme kazandıran ilkokul öğrencisinin bu davranışı takdir topluyor.



Yüzde 68'i orman olan Muğla'nın 11 ilçesinde iki hafta süren orman yangınlarında kentin yüzde 8'lik orman varlığı küle dönmüştü. İl genelinde halkta büyük üzüntüye yol açan yangınlar çocukları da etkiledi. Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Mehmet Ayberk Sezgin, yangınlardan etkilenerek çevresindeki cam şişeleri toplamaya başladı. Minik öğrenci ayrıca topladığı bu cam şişelerin geri dönüşüme kazandırılmasını da sağlıyor. İlkokul öğrencisi Sezgin, "Yangınlar beni çok etkiledi. Çevreme ve doğaya karşı duyarlılığımı artırdı. Cam şişeleri toplayarak geri dönüşüme kazandırıyorum" dedi.

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