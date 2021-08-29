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Bedeninden tam 35 kiloluk kitle çıktı Ayaklarının arasında sallanan 35 kiloluk kitle alınınca adete yeniden doğdu

İHA

Bedeninden tam 35 kiloluk kitle çıktı Ayaklarının arasında sallanan 35 kiloluk kitle alınınca adete yeniden doğdu

Isparta’da yaşayan ve yıllardır kasık bölgesinden dizlerine kadar sarkan ur ile yaşam savaşı veren Hakan Akın, Marmaris’te yapılan bir operasyonla adeta yeniden doğdu. Hastalığı yüzünden üniversite eğitimini bile yarıda bırakmak zorunda kalan, önce şekil bozukluğundan, sonra da hareket kısıtlılığından dolayı insan içine çıkamayan Altın, vücudundan alınan yaklaşık 35 kilogram ağırlığındaki kist ile yaşama yeniden 'merhaba’ dedi.
Isparta’da 1981 yılında doğan Hakan Altın’a kısa süre sonra lenfödem hastalığı teşhisi konuldu. Kısa sürede büyümeye başlayan kasıklarındaki ödem, Hakan liseyi bitirip üniversiteli olduğunda dizlerine kadar sarktı. Bu haliyle bir şekilde kendi kendine yaşamını sürdürmeye çalışan ve zaman zaman inşaatlarda çalışan Hakan Altın, hayalindeki mesleği icra edebilmek için üniversite sınavlarına girip mimarlığı kazandı. Ancak kasıklarında başlayan ur nedeniyle pantolon bile giyemez hale gelince okulunu bırakmak zorunda kalıp kendisini hayattan soyutladı. Tek başına yaşamsal ihtiyaçlarını bile karşılayamayan Hakan Altın için tüm ailesi seferber olsa da Türkiye’de 35 yıl önce gezmedik hastane ve doktor bırakmayan ailenin derdine kimse derman olmadı.
Herkesin ameliyat etmekten çekindiği Hakan Akın ve ailesi, ümitlerini kestiği sırada Marmaris’te çalışan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doçent Dr. Tahsin Oğuz Acartürk ile tanıştı. Hakan Akın, Marmaris’te yapılan 6 saatlik operasyon ile kasık bölgesinden sarkmış vaziyetteki 35 kiloluk tümörden kurtulup kısa sürede normal hayatına döndü. Isparta’dan Marmaris’e gelen Hakan Altın ve ailesi doktora teşekkür ziyaretinde bulundu.
Hayatta en değerli şeyin sağlık olduğunu ve çocukluğundan bu yana sadece nefes alarak yaşadığını belirten 40 yaşındaki lenf ödem hastası Hakan Altın, "İnsanların şaşkın bakışlarından, ’Bacağına yastık mı koydun’ sorularından ve işini tam randımanlı yapamadığından, en çokta ağrıdan hayat çekilmez hale gelmişti. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doçent Dr. Tahsin Oğuz Acartürk’ün 6 saatlik operasyonu ile yeni bir hayata başladım" diyerek 40 yaşından sonra adeta yeniden doğduğunu söyledi.
Ameliyatı gerçekleştiren Doçent Dr. Tahsin Oğuz Acartürk ise, "Hakan beni bulunca önce resimlerini yolladı, kasıklardan aşağı doğru sarkan, normal hayatın akışına aykırı bir lenfödem kitlesi vardı. İlaç ile tedavisinin mümkün olmadığını ve tek çarenin ameliyat olduğunu anlattım kendilerine. Marmaris'e yanıma geldiler. Yaklaşık 6 saatlik bir ameliyat sonrası 35 kiloluk bir kitleyi vücudundan ayırdık. Bu kadar büyük bir kitleyi çıkarmayı çoğu hekim cesaret edememiş. Ameliyat sonrası hiçbir ters durum olmadan, hatta ameliyattan çıktığı günün gecesi yürüdü ve 2 gün sonra taburcu oldu. Bugün de bize kontroller için geldi"’ dedi.
Hakan Altın’ın annesi Mevlidiye Altın, "Çocuğum bizimle yaşıyor, çok çekti. Allah doktorumuzdan razı olsun, bizi çok mutlu etti’’ diyerek oğlunun 40 yaşından sonra yeniden hayata başladığını söyledi.

"Mimar olacaktı okulu bıraktı"
Baba Mehmet Altın, "Hakan, 40 günlükten bu yana biz doktorlara gidiyoruz. Göbeğinin altında bir şişlik vardı, 'fıtıktır düzelir' dediler. Gitmediğimiz hastane ve hekim kalmadı. Kimse ameliyat etmeye cesaret edemedi. Artık umudumu kesmiştim. Ben buraya umutsuz şekilde gelmiştim ama doktorumuz başardı maşallah. Hakan mimarlık okuyacaktı, bir sene gitti okula sonra baktı herkes dalga geçiyor okulu bıraktı çocuğum. Kendi vaziyetinden utanıyordu’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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