Başkan Kökten’den sokak hayvanları için örnek proje

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, Ölüdeniz’de sokakta kalan hayvanlar için belirli noktalarına mama kapları yaptırdı.



Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, Ölüdeniz’de yaşayan sokak hayvanlarını unutmadı. Ölüdeniz için birçok proje hazırlayıp, hayata geçiren Kökten bu sefer de can dostlar için kolları sıvadı. Bölgedeki hayvanseverler tarafından sokaklara bırakılan mamaların israf olduğunu gören Kooperatif Başkanı Kökten, özel mama evleri imal edip Ölüdeniz’in sokaklarına tek tek yerleştirdi. Hem dekoratif görüntüsü, hem de kötü hava şartlarından etkilenmemesi ile ön plana çıkan mama kapları özellikle yağmurlu havalarda sokak hayvanlarının yardımına koşacak.



“Umarım hayvanlarımıza faydamız olur”

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, "Ölüdeniz’de belli başlı noktalara yöremizde yaşayan hayvansever arkadaşlarımız tarafından yemler bırakılıyor. Gördüğünüz gibi diğer plastik boru şeklindeki mamalıklar ve diğer mama kaplarında sıkıntılar yaşanıyor. Örneğin yağmur yağdığı zaman içine su girdiği için yem ve mamalar israf ve ziyan oluyor. Biz de bunun için Ölüdeniz’de bulunan boruları değiştirerek yerine mama evleri koyarak, mama israfını önleyip can dostlara daha güzel bir yaşam sunacağız. Mama evlerini kendimiz imal ettik. Yağmur suyundan etkilenmeyecek hayvan geldiği zaman yem alttan yediği zaman üzerine tekrar dökülecek şekilde tasarladık. Mama kaplarınıÖlüdeniz’in belli başlı noktalarına yerleştirdik. Umarım o hayvanlarımıza bir faydamız olur” ifadelerini kullandı.

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