MSKÜ’den yüz yüze eğitim açıklaması 20 Eylül’de yüz yüze eğitime geçecek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, öğrencileri aşı ve PCR testi konusunda uyarıda bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 20 Eylül’de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi öğrencilerin Covid19 aşılarını yaptırmaları, aşı olmayanların ise 72 saat öncesine ait PCR testlerini kontrol edileceği açıklandı.

20 Eylül’de yüz yüze eğitim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim yapılan tüm birimlerinde 20212022 eğitimöğretim yılı güz yarıyılı güz yarılında muhtemel sağlık risklerine karşı tüm önlemler alınarak Cumhurbaşkanlığı ve Yükseköğretim Başkanlığının açıklamaları doğrultusunda 20 Eylül 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitimöğretim başlanacaktır. Öğrenci sayısı, fiziki koşullar ve salgın seyri dikkate alınarak bazı dersler uzaktan öğrenim yöntemi kullanılarak harmanlanmış olarak yapılacak. Bunun yanı sıra yüz yüze yürütülecek dersler seyreltilmiş gruplar halinde yürütülebilecektir” denildi.

Covid19 tedbirleri

Yüz yüze eğitimin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için ülke genelinde alınan Covid19 salgın tedbirlerinin eğitim öğretim döneminde uygulanacağın belirtildiği açıklandı. Açıklamada, “Covid19 salgını kapsamında ülke genelinde alınan önlemlere uyularak üniversitemizin tüm birimlerinde öğrencilerimizin yüz yüze eğitiminin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi ve sağlıklarının korunabilmesi için Covid19 aşıları eğitimöğretimin başlayacağı 20 Eylül 2021’den önce tamamlamaları beklenmektedir. Aşı yaptırmayan tüm öğrencilerimizin 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR test sonuçları okul girişlerinde düzenli olarak kontrol edilecektir” denildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden yapılan açıklamada, Covid19 salgınının seyrine göre ülke genelinde eğitimöğretimi etkileyebilecek farklı kararların alınması halinde 20212022 eğitimöğretim yılında üniversitede eğitimöğretime ilişkin planlama, alınacak yeni kararlar doğrultusunda yeniden değerlendirileceği açıklandı.

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