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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortaca’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

İHA

Ortaca’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

30 Ağustos zaferinin 99. yılı nedeniyle Muğla’nın Ortaca ilçesinde tören düzenlendi.

Törene Kaymakam Oktay Erdoğan, Garnizon Komutanı Vekili Albay Halil Gökçe, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, MHP Ortaca İlçe Başkanı Kaan Çakır, AK Parti Ortaca İlçe Başkanı Hakan Fevzi İlhan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu başkanları, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı. Törende kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin sunumu ve saygı duruşuna müteakiben İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılması ile tören sona erdi. Akşam saatlerinde de yerel sanatçıların katılımı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri düzenlenecek.

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