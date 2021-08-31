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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla’da afetzede öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı

İHA

Muğla’da afetzede öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı

Muğla’da orman yangınlarından zarar gören afetzede öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kırtasiye yardımında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatları doğrultusunda, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından kırtasiye seti yardımları afetzede öğrencilere ulaştırıldı.
Orman yangınları ile topyekun mücadele edilen Muğla’da, devlet ve millet el ele vererek yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Menteşe, Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere ilçelerinde yangından etkilenen öğrencilere, kırtasiye seti yardımı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Eylen Terzi, şube müdürleri ve Kozağaç Mahalle Muhtarı Kadir Gümüş eşliğinde, Kozağaç Mahallesi’nde yangından etkilenen öğrencilerle buluştu. Öğrenciler ve aileleriyle sohbet edip geçmiş olsun dileklerinde bulunan İl Müdürü Çay, afetzede öğrencilere kırtasiye seti vererek öğrencilerin sevincine ortak oldu. Her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten İl Müdürü Çay, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Orman İşletme Şefliğinde görev yapan personeli yerinde ziyaret eden Çay, orman yangınında müdahalede canı pahasına yürüttükleri zorlu görevden ve özverili çalışmalarından dolayı herkese teşekkür etti.
Yardım etkinliği, yangın afetinden etkilenen ilçelerde eş zamanlı olarak yürütüldü. Muğla’nın farklı noktalarında yapılan kırtasiye setleri dağıtımına; Marmaris’te İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Serap Aksel ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Köyceğiz’de İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Arslan ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Kavaklıdere’de İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut ve Kavaklıdere İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuray Kabaş eşlik ederken, çocukların gözlerindeki sevinç görülmeye değerdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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