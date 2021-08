Yangın bölgesindeki çocuklar için şenlik düzenlediler

Selçuk Küpçük'ün tekli albümü "Seven Olsaydın" müzikseverlerle buluştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yangınlardan etkilenen bölgedeki çocuklar için şenlik düzenlendi.



Geçen 31 Temmuz’da Milas’ın Beyciler Mahallesi’nde başlayıp Bodrum’a da sıçrayan yangın, hem Milas hem de Bodrum’da büyük hasar vermişti. Yangından en çok etkilenen Mazı Mahallesi, Armutçuk ve Çocuk Mezarlığı mevkiindeki çocuklara moral olması için Yanındayım Derneği tarafından bir şenlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, 100’ü aşkın çocuk keyifli bir gün geçirdi. Hazırladıkları “Yeniden Yeşerteceğiz” yazılı pankartı okullarının girişine asan çocuklar, aileleri için de motivasyon kaynağı oldu.



Dernek Başkanı Buse Tekgül Gümüş, günlerce süren yangının en fazla çocukları korkuttuğunu dile getirerek şöyle dedi: “Günlerce süren yangınlar hepimizi korkuttu ama en çok da çocukları korkuttu. Binlerce hektar alan kül oldu. Yaşanan afetin sonuçlarını görmek biz yetişkinler için bile sarsıcı olurken, bu bölgede yaşayan çocuklar, her zaman yemyeşil gördükleri manzaraların siyaha dönmüş yüzüyle her gün karşı karşıyalar şimdi. Biz istedik ki bugün çocuklar başlarını yukarı kaldırdıklarında dağlarda yangının izlerini değil, rengarenk uçurtmalarını görsünler. Yangın günlerinde dursun diye dua ettiğimiz rüzgar, şimdi çocuklara neşe olsun. Yukarı Mazı, Aşağı Mazı, Çocuk Mezarlığı ve Armutçuk bölgelerinden gelen yüze yakın çocuğumuza uçurtmalar ve hediyeler getirdik. Renk renk uçurtmalarla biz de çocukluğumuza döndük. Palyaçomuzla birlikte pankart boyadık, oyunlar oynadık. Hepimiz bugün burada umut yeşerttik. 30 Ağustos Zafer Bayramımız, cumhuriyetimiz ve çocuklarımızın neşesi; her zaman kutlu ve daim olsun.”

