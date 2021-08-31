Dalaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı İntizar ile kutlandı

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30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, Muğla’nın Dalaman ilçesinde İntizar konseri düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Dalaman Cumhuriyet meydanında düzenlenen çelenk sunma törenine ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Deniz Hava Üs Komutanı Okan Mumcu, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Kamu/Kurum amirleri, STK'lar, Siyasi Parti Temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal marşımızın ardından, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Akşam ise Belediye tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Belediye binası önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti. Kaymakam Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Albay Okan Mumcu, Belediye Başkanımız Muhammet Karakuş, Başkan Yardımcımız Hüseyin Ertuğrul, Siyasi Parti İlçe Başkanları, STK’lar ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe katıldı.

Ardından Mehteran gösterileri ile devam eden program, gecenin sonunda meydanı dolduran binlerce vatandaşa, sanatçılar Adem Görgülü ve İntizar konserleriyle eğlendi.

Belediye Başkanı Muhammet Karakuş konser arasında sanatçılara çiçek takdim etti, vatandaşların Zafer Bayramı’nı kutladı.

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