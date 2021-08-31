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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye 30 Ağustos’u kortej ve konserle kutladı

İHA

Fethiye 30 Ağustos’u kortej ve konserle kutladı

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yıldönümü nedeniyle Fethiye’de kortej ve konser düzenlendi. Konserde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Atatürk’ü unutturmaya çalışan onun ilke ve devrimlerine diş geçirmek için uğraşan bir kesimin olduğunu ancak Türk gençliğinin buna izin vermediğini söyledi.
30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzu anmak için her yıl düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. Yıl dönümü, Muğla’da büyük bir coşku ile kutlandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen ve geniş bir katılımın olduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. Yıl dönümü nedeniyle Fethiye’de gerçekleştirilen Zafer konvoyuna yoğun katılım oldu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca bir araç üzerinde katıldığı korteje vatandaşlar, Türk bayraklarıyla eşlik ederek Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. Türk Bayrakları ile süslenmiş araçlar, Fethiye’de Atatürk Caddesinden Süleyman Demirel bulvarına, daha sonra Karaçulha ve diğer merkez mahallelerde kortej turu gerçekleştirdi.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Fethiye ilçesi Beşkaza Meydanı’nda gerçekleştirilen açık hava konserinde Melek Mosso sahne aldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın da katıldığı konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kovid19 önlemlerinin alındığı konser alanında vatandaşlara girişte Hes kodu ve ateş ölçümü zorunluluğu getirildi.
Başkan Karaca, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nız kutlu olsun”
Konserde konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, pandemi nedeniyle gençler ile bir araya gelemediklerini ifade etti. Başkan Karaca, “1 buçuk yıl öncesine kadar Fethiye’de çok güzel etkinlikler gerçekleştiriyorduk. Maalesef pandemiden dolayı siz sevgili gençler ile bir araya gelemiyoruz. Umarım önümüzdeki süreçte hep birlikte bu durumdan kurtuluruz. Baskıya ve emperyalizme karşı büyük mücadelenin verilmesi sonucunda bize bu vatanı bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.
Başkan Gürün; “En büyük güvencemiz Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği gençlerimiz”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün konserde yaptığı konuşmada 30 Ağustos’un Türk ulusunun bağımsızlık günü olduğunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçlu olduklarını belirtti.
Başkan Gürün; “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır, ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk yurdu işgal etmek isteyen devletleri önce Çanakkale’de bozguna uğratmış ve Çanakkale’yi geçilmez yapmış, daha sonra da Sakarya’da, Büyük Taarruz’da vatanı işgal eden bu sömürgecileri topraklarımızdan atmıştır. O gün bu işbirlikçilere yardım edenlerin kalıntıları 30 Ağustos’ta Atatürk’ü anmamak, hatırlatmamak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. 30 Ağustos Zaferi’ni Cumhuriyet ile taçlandıran, Atatürk ilke ve devrimleri ile çağdaşlaşma yolunda büyük adımlar atan Türkiye Cumhuriyeti kısa zamanda küllerinden doğarak tarımdan sanayiye büyük bir devrim yaşadı. Zaman içerisinde karşı devrimciler türeyip fırsat bulduklarında Cumhuriyet’e, Atatürk ilkelerine diş geçirmeye çalıştılar. O eski saltanat günlerine geri dönüşe ortam hazırlamaya çalıştılar. Oysa Atatürk’ün çok güvendiği, Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet ettiği Türk gençliği yani sizleri hesap etmediler. Aydınlık yarınlar, tam bağımsız, demokrasiyi içselleştirmiş, fikri, irfanı, vicdanı hür nesillerle güçlü bir Türkiye için en büyük güvencemiz sizsiniz. Birlik, beraberlikle, kol kola yürüyerek aşamayacağımız engel yok. Ata’mızın çizdiği yoldan ayrılmadan, ülkemizi tekrar Kuvayi Milliye düşüncesi ile kuruluş ilkelerine getirerek hep birlikte aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. 30 Ağustos’ta Anadolu topraklarını bizlere vatan yapanlara borcumuz var. Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm vatan şehitlerini saygı ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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