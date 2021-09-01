Önce denizi temizlediler sonra 30 bin yavru balığı denize bıraktılar

Bodrum’da Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından önce deniz dibi temizlendi ardından 30 bin yavru levrek ve çipura balığı denize bırakıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından av sezonu açılışı yapılarak denize 30 bin yavru balık bırakıldı. Torba Mahallesinde bulunan balıkçı barınağında önce dalgıçlar tarafından deniz dibi temizlendi. Ardından 30 bin yavru Çipura ve Levrek balığı denize bırakıldı. Etkinliğe Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Utku Meral, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ile balıkçılar katıldı.

Deniz dibi temizlendikten sonra 15 bini levrek 15 bini çipura olmak üzere 30 bin yavru balık bırakıldı. Kovalarla denize salınan ortalama 7 gram ağırlığındaki balıklar, yeni yaşam alanlarına doğru yüzdü.

Açılış konuşması yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 30 bin yavru balığı deniz bıraktıklarını belirterek “Bu sene yaklaşık 15 bin levrek yavrusu yaklaşık 15 bin de çipura yavrusunu denizle buluşturduk. Türkiye’de ilk kez Mart ayında 13 balıkçı barınağında hep birlikte deniz dibi temizliği yaptık. Şimdi önümüzdeki günlerde yaz sezonu bittikten sonra gene tüm balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliğini yapacağız. Küresel iklim değişikliği var, çeşitli olumsuzluklar var, çevresel kirlilikler var. Ama gelecek kuşaklara bir borcumuz olduğunu düşünüyorum, çok önemli bir borç. Temiz deniz, sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve güvenilir su ürünleri arzı. Bu anlamda denize balık bırakma çalışmalarımız 2021’de de devam edecek” dedi.

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