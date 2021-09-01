Bodrum'da 63 kaçak göçmen yakalandı

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Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 63 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Ağustos saat 03.10 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında özel bir tekne içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından tekne içerisindeki 63 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-09-01 01:39:05



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