Dalaman’da bir maden ocağında göçük meydana geldi: 3 yaralı

Muğla’nın Dalaman ilçesi Gürleyik mahallesi yakınlarında bulunan bir krom madeninde göçük meydana geldi. Ocağın girişindeki kayaların göçmesi sonucu içeride mahsur akalanlar kurtarılırken hafif yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir firma tarafından işletilen krom madeni ocağının girişindeki kayalar göçtü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve acil sağlık ekibi gönderildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu göçük nedeniyle içeride mahsur kalanlar kurtarıldı. Düşen kayalar nedeniyle hafif yaralanan 3 kişi Dalaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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