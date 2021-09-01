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Menteşe Belediyesi yaz kursları sona erdi Menteşe Belediyesi’nin her yıl ücretsiz olarak düzenlediği yaz kursları düzenlenen törenle sona erdi.

İHA

Menteşe Belediyesi yaz kursları sona erdi Menteşe Belediyesi’nin her yıl ücretsiz olarak düzenlediği yaz kursları düzenlenen törenle sona erdi.

Menteşe Belediyesi tarafından 19 dalda açılan ve 841 kursiyerin katılım sağladığı kurslar sona erdi. Kurslar sonunda kursiyerler sertifikalarına kavuştu.
Pandemi sürecinde uzaktan eğitim, normalleşme döneminde de salgın koşullarına uygun yüz yüze gerçekleştirilen yaz kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından verildi. Menteşe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan halk oyunları, bağlama, gitar, ebru, resim, keman ve takı tasarımı kurslarına toplam 160 kişi katıldı.
Menteşe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ise jimnastik, voleybol, futbol, karate, dans, oryantring, masa tenisi, kort tenisi, atletizm ve yoga kurslarına toplam 500 kişi katılım sağlarken, Menteşe Belediye Tiyatrosu drama 77, temel tiyatro kursuna toplam 181 kursiyer katılarak sertifika almaya hak kazandı.
Menteşe Belediyesi’ne ait spor tesislerinde düzenlenen sertifika törenine katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş kursları başarıyla tamamlanan kursiyerleri tebrik etti.
Başkan Gümüş törende yaptığı konuşmada, “Menteşe Belediyesi olarak çocukların yaz dönemini daha verimli geçirmeleri, sosyalleşip arkadaşlık ve paylaşma duygularını geliştirmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri için düzenlediğimiz yaz kurslarımıza katılım her geçen yıl artarak devam ediyor. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ile yaptığımız, normalleşme döneminde ise yüz yüze gerçekleştirdiğimiz kurslarımız bu yılda her şeye rağmen büyük ilgi gördü. 19 daldaki kursumuza katılım sağlayan 841 kursiyerimiz kurslarımızı başarıyla tamamlayarak, sertifikalarını almaya hak kazandılar. Kurslarımızı başarıyla tamamlayan ve sertifikalarını alan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Okullar önümüzdeki hafta açılıyor. Tüm çocuklara iyi bir eğitim hayatı ve derslerinde başarılar diliyorum. Çocuklarımızın geleceği için lütfen biz de ebeveynler olarak üzerimize düşeni yapalım ve aşılarımız olalım. Sağlıklı yarınlara kavuşmamız için aşı olmamız şart. Menteşe Belediyesi olarak kurslarımıza devam edeceğiz, parklarımız ve açık alan spor tesislerimizin yanında kapalı spor tesislerini de gençlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz” dedi.

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