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Başsavcı Yağcı: “Ormanları yakanlar hesap verecek” Orman yangınlarına 15 soruşturma Adli yıl açılışında konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla’daki orman yangınları ile ilgili 4 tutuklama bulunduğunu ve halen devam eden 15 soruşturma olduğunu açıkladı

İHA

Başsavcı Yağcı: “Ormanları yakanlar hesap verecek” Orman yangınlarına 15 soruşturma Adli yıl açılışında konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla’daki orman yangınları ile ilgili 4 tutuklama bulunduğunu ve halen devam eden 15 soruşturma olduğunu açıkladı

Muğla’da Adli yıl açılışında konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla’da yaklaşık 67 bin hektar alanın yandığı orman yangınları ile ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıklarken, terör bağlantılarının olup olmadığının da geniş çaplı soruşturulduğunu belirtti.
Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen adli yıl açılış töreninde konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Seydikemer, Köyceğiz, Kavaklıdere, Marmaris, Milas, Yatağan ve Bodrum’daki orman yangınları ile ilgili soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Başsavcı Yağcı, şu ana kadar 1415 soruşturma dosyasının bulunduğunu, Seydikemer ve Bodrum’da 4 kişinin tutuklandığını, gözaltına alınan, olayla ilgisi bulunmadığı tespit edilenlerin serbest bırakıldığını açıkladı. Orman yangınları ile ilgili terör bağlantısının bulunup bulunmadığının tespiti ile ilgili çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirten Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, kasten ya da tedbirsizlikle ormanları yakanların adalet önünde hesap vereceklerini söyledi.

“Ormanları yakanlar hesap verecek”
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, yeni bir adli yılın başlangıcının heyecanı içinde olduklarını, esasen kesintisiz sürdürülen yargı hizmetinin adli tatil boyunca sadece acil olmayan işlerine biraz ara verdiğini belirtti. Başsavcı Yağcı, “Acil yargı hizmetlerimiz 7 gün 24 saat sürüyor. Bitmeyen pandemi ve ciğerlerimizi yakan orman yangınları keyfimizi kaçırsa da hayat devam ediyor. Yangınlara ilişkin soruşturmaları da çok yönlü olarak ve titizlikle yürütüyoruz. İster kasten olsun. İster tedbirsizlikle ormanları yakan herkes adalet önünde hesap verecektir”

Yeni Adliye Sarayı
Fiziki yetersizliği nedeniyle yapılacak yeni Adalet Sarayı’nın proje aşamasına geçildiğini belirten Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Yağcı, “Sorunun nihai çözümü için Galericiler Sitesi karşısındaki yeni Adliye Kampusu çalışmalarımız tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Arsamızın imar planı hazırlandı, vaziyet planı ve proje aşamasına geçildi. En kısa zamanda projesinin hazırlanıp, inşaatın başlaması için çalışıyoruz” dedi.

Geçen adli yılda 11 bin dosyadan 10 bini sonuçlandırıldı
Yağcı, “Geçtiğimiz yıl Adli yılda Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen 11 bin soruşturma dosyasının 10 bin kadarını sonuçlandırdık. Dosyaları ortalama sonuçlandırma süremiz 46 gün. Konusu ve tarafları kim olursa olsun tüm soruşturmaları aynı titizlikle ve hassasiyetle yürütüp sonuçlandırıyoruz. İnsanın adaleti elbette kusursuz değildir. Ancak bu konuda Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğumuzu ifade etmekten gurur duyuyorum” dedi.

İhtisas Mahkemeleri kuruldu
Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Aslan, “Adliyemiz yargı mensupları olarak temel amacımız Anayasa ve yasalar çerçevesinde hızlı ve etkin bir biçimde adaletin gerçekleşmesidir. Bunun yeni kurulan ve bugün itibari ile faaliyete geçen İhtisas Mahkemeleri olan Ticaret ve İş Mahkemeleri, ayrıca aramıza yeni katılan meslektaşlarımız ve yeni atanan personelimiz ile daha güçlü olarak gerçekleşeceğine ve vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ulaşacağına inanıyorum” dedi.
Muğla Baro Başkanı Av. Cumhur Uzun, yargı belgesi strateji belgesi ile Mayıs 2019’da açıklanan ve kısaca yargının sorunları ile çözüm yollarının yer aldığı belgenin ne yazık ki bugüne kadar ciddi bir ilerleme ile gereklerinin yapılamadığını açıkladı.
Adli yıl açılış törenine Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Aslan, Muğla Adli ve İdari Yargı Adalet Komisyonuna bağlı Hakimler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcıları, Muğla Baro Başkanı Av. Cumhur Uzun ve avukatlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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