Yeni Adli Yıl törenle başladı

Yeni Adli yılın başlaması nedeniyle Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adliye binasında tören düzenlendi.



Törende konuşan Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, “Demokratik hukuk devletlerinde öngörülebilirlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık kamu hizmetlerinin vazgeçilmez birer unsuru haline gelmiştir derken, Fethiye Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan ise, “Yargı, devletin ana erklerinde biridir. Yargı erkini kullanan mahkemeler ise, “Devlet” adına değil, “Millet” adına karar verirler ve mahkemelerden beklenen yegane şey ise, “Adalet”tir” şeklinde konuştu. Muğla Barosu Fethiye Temsilcisi Avukat Fatih Taşer ise, “Herkes için adalet, adalet için Avukat anlayışını toplumun her kesimi tarafından benimsetmesi gerektiğine inanır, bu uğurda mesleki zorlukların yeni adli yılda yaşanmaması temennisini diliyorum” ifadelerini kullandı.



Yeni Adli yılın başlaması nedeniyle Fethiye Adliyesinde yapılan törene Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Baro Temsilcisi Fatih Taşer, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Çiçek, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Hakim ve Savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşımızın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmada Muğla Barosu Fethiye Temsilcisi Avukat Fatih Taşer, Adaleti herkes için benimsenmesine dikkat çekti.



“Bağımsız Yardı, Bireylerin En Büyük Güvencesidir”

Fethiye Baro Temsilcisi Fatih Taşer, Herkes için adalet, adalet için Avukat anlayışını toplumun her kesimi tarafından benimsetmesi gerektiğine inanır, bu uğurda mesleki zorlukların yeni adli yılda yaşanmamasını temenni ettiğini belirterek, “Hukuk başlı başına bir amaç değil, adalet için bir araçtır. Soyut bir kavram olan adalet, hukuk sistemi içerisinde yer alan ve hukuka meşrutiyetini veren temel ülkeler üzerinde somutlaşır. Hukuk nihayetinde birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen bir mekanizma sunar. Bu düzen öncelikle, kuvvetler ayrılığı ile sonra uluslar arası güvencelere bağlanmış insan haklarını koruma mekanizmaları ile sağlanır. Büyük Önder Atatürk, “Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin devlet halinde devamı kabul olunmaz” demiştir. Bağımsız yargı, demokratik sistemlerde bireylerin hak ve özgürlüklerinin en büyük güvencesidir. Özellikle kuvvetler ayrılığı ilkesinin, kuvvetler olgusuna dönüştüğü durumlarda hukuk, devlet yönetiminde krizlerin aşılmasının tek yoludur. Yargının güvenilir olabilmesi, onun bağımsız ve tarafsız olması ile olasıdır" dedi.



“Devletin dini, temeli ve sigortası adalettir”

Fethiye Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan da, yeni adli yılın hayırlı olması dileklerinde bulunarak, “Yargı, devletin ana erklerinde biridir. Yargı erkini kullanan mahkemeler ise, “Devlet” adına değil, “Millet” adına karar verirler ve mahkemelerden beklenen yegane şey ise, “Adalet”tir. Biliriz ki devletin dini, temeli ve sigortası adalettir. Dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi görüş ve benzeri herhangi bir kritere göre en küçük bir ayrım yapılmadan, dileyen herkes kolayca hak arayabiliyor. Ve hakkını kolayca alabiliyor ise, “Adalet Çarkı Dönüyor” demektir. Ve biz Hakim, Savcı, Avukat ve tüm yargı çalışanları olarak, “Adalet Çarkı” kusursuz ve kesintisiz dönsün diye gece gündüz demeden sürekli çalışıyoruz. Hukuk, canlı bir metabolizma gibidir. Temas etmediği hiçbir şey yoktur. İnsana, doğaya ve canlıya dair ne varsa, orada hukuk vardır. Uzaya fırlatılan bir uydudan komşusunun tarlasına giren tavuğa, iki ülke arasında çıkan savaştan, birine vurulan bir tokata, milyarlarca liralık uyuşmazlıklardan bir sakız parasına kadar her şey ile hukuk ilgilenir. İnsanlığa, doğaya ve tüm canlılara dair, değişen ne varsa onun hemen arkasında bu değişime ayak uyduran hukuk kuralları ve bu hukuk kurallarının arkasında da sürekli çalışan yargı çalışanları vardır. İş yükümüz fazla, sorumluluğumuz ağır ve zamanımız kısıtlı. Fakat adaletin tecellisi için, ummanda bir damla olmanın insana verdiği sınırsız mutluluk ve hazla, aynı şevk ve fedakarlıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bağımsız, tarafsız, adil ve güçlü bir yargının var olduğu yeni bir adli yıl geçirmeyi ümit ediyorum” diye konuştu.



“Yargıya Güvenin Artması İçin Çeşitli Çalışmalar Yürütülmektedir”

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, yeni adli yılın açılışında yaptığı konuşmaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi anarak başladı.

Bingül, “Demokratik hukuk devletlerinde öngörülebilirlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık kamu hizmetlerinin vazgeçilmez birer unsuru haline gelmiştir. Yargı hizmetlerinde süre açısından öngörülebilirliğin sağlanması için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Yargıya olan güvenin artması için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Şeffaflığın geliştirilmesi, yargıya olan güvenin tesis edilmesi açısından çok önemlidir. Fethiye Adliyemizde bir Cumhuriyet Başsavcısı ile 23 Cumhuriyet Savcısı, 1 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ile 27 Hakim olmak üzere toplam 50 Hakim ve Cumhuriyet Savcısı görev yapmaktadır. Toplam 279 personel ile hizmet vermektedir. Seydikemer Ceza İnfaz Kurumunda da 235 personel, Dalaman Ceza İnfaz Kurumunda ise 271 personel hizmet vermektedir. Fethiye Adliyesi ve mülhakat Ortaca Adliyesinin iş durumu ve personel sayısı dikkate alındığında Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile Yazı İşleri Müdürü, Zabıt Katibi, Mübaşir ve diğer tüm yardımcı personelimize emeklerinden dolayı teşekkürü bir borç bilirim.Yeni Adli yılın milletimize, bütün insanlığa adalet, barış ve güven getirmesini diliyorum” dedi.

