Muğla'da maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı

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Tolgahan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde özel bir şirkete ait krom madeni ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.

Dalaman'ın Gürleyik Mahallesi ile komşu il Denizli'nin Çameli ilçesi sınırında yer alan krom madeni ocağında, saat 09.00 sıralarında bilinmeyen nedenle göçük oldu. Göçük altında kalan 3 işçi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yaralı kurtarılan 3 işçi, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Dalaman Tolgahan KAYLI

2021-09-01 12:35:30



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