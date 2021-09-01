Tarftardan kulüp başkanına 'küfür' şikayeti

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, iddiaya göre, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor hakkında eleştiride bulunan Serkan Yalnız (34) isimli taraftarı telefonla arayıp küfretti. Yalnız, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.
Evli ve 1 çocuk babası Serkan Yalnız, Facebook üzerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un kötü yönetildiğine yönelik eleştiride bulundu. Yalnız'ı cep telefonundan arayan Karaca'nın, 12 dakika boyunca eleştiride bulunan bu taraftara küfrettiği ileri sürüldü. Ailesine de küfür edildiğini söyleyen Yalnız, Karaca'nın 68 defa küfrettiğini belirterek, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN
2021-09-01 18:46:23
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