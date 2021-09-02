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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MSKÜ'de mezuniyet törenleri sürüyor

İHA

MSKÜ'de mezuniyet törenleri sürüyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde pandemi nedeniyle yapılamayan mezuniyet törenleri, 20 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi gerçekleştiriliyor.

Sağlık Bilimleri ile Eğitim Fakültesi'nin ardından Teknoloji Fakültesi'nden 2020 ve 2021 yılında mezun olan toplam 204 öğrenci için tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "Kurulduğu günden yana 400 öğrenciyi mezun eden fakültemiz bugün 100'ün üzerinde öğrenci mezun ediyor. Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu marka ve patentli ürünler bu gibi bölümlerden mezun olan öğrencilerden çıkacak. Ülkemizin ve dünyamızın ekolojisini koruyacak çalışmalar yapmalısınız. İnsan elinden çıkan her ürününün kültürel ve sosyolojik sonuçları olacağını unutmamak gerekir. Teknoloji Fakültemizi bilim üretebilecek öğrencileri mezun edecek olmasından dolayı önemsiyorum" dedi ve öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.
Ardından fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere diplomaları takdim edildi. Program akşam saatlerinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezuniyet töreni ile devam edecek. Öğrencilerin katılım durumu, hocaların kararına göre fakültelerde mezuniyet törenleri devam sürüyor.

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