Kıyıkışlacık’ta ormanlık alanda yangın başladı

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Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın başladı.



Edinilen bilgiye göre, Kıyıkışlacık Gürçamlar bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine havadan müdahale için Güvercinlik, Milas, Aydın Nazilli, İzmir Seferihisar’da konuşlu 4 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve iş makinesi yangın bölgesine sevk edildi.

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