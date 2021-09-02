Milas'ta orman yangını (1)

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Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla), DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Selçuk AKBAŞ

2021-09-02 13:53:54



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