Bodrum'da orman yangını (1)

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Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bodrum ilçesi Çiftlikköy yakınlarındaki ağaçlık bölgede, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazöz ve iş makineleri sevk edildi. Havadan ve karadan yangına müdahale edilmeye başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-09-02 14:03:45



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