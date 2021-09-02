Bodrum’da orman yangını

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Muğla’nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle, Çiftliköy Alazeytin mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havan ve karadan müdahale ediliyor.

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