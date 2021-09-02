Milas'ta orman yangını (2)

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SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas MİLAS (Muğla), DHA)

2021-09-02 16:02:50



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