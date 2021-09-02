Milas’taki yangın kontrol altına alındı Soğutma çalışmaları devam ediyor

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaların devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Kıyıkışlacık Gürçamlar bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine havadan müdahale için Güvercinlik, Milas, Aydın Nazilli, İzmir Seferihisar’da konuşlu 4 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve iş makinesi yangın bölgesine sevk edildi. Ekipleri hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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