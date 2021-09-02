Bodrum'da orman yangını (2)

SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum
2021-09-02 17:04:13
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