Bodrum'da orman yangını (2)

Abu Dabi, aşılı tüm yolcular için karantinayı kaldırıyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum

2021-09-02 17:04:13



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