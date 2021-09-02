Bodrum'da çıkan yangında 13 hektar alan küle döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangında 5 hektar ormanlık alan ile 8 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Bodrum’un Kızılağaç Mahallesi Alazeytin mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, kuzeybatıdan esen sert rüzgarla geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere karadan müdahalenin yanı sıra 12 helikopter ve 3 uçak da havadan müdahale etti. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri ile gönüllü vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle katıldı. Bölge sakinleri ayrıca çok sayıda traktörle söndürme çalışmalarına destek verdi. Dumandan etkilenen orman işçilerine ise 112 ekipleri müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Geçtiğimiz günlerde de Alazeytin’de bir yangın çıkmıştı ve söndürülmüştü. Yine aynı bölgede çıktı ama bu sefer biraz fazla yayıldı. Çünkü çok rüzgar var. Şu anda 34 ayrı yerde devam ediyor. Bu bölgede arkadaşlar evlere yaklaşmasını engellediler. Yine okulun arkasına yaklaştı. Orası da şu an engellendi. Havadan da yoğun müdahale ediliyor” dedi.

Alazeytin’de ormanlık alanda başlayan yangın, tarım arazileri ve ormanlık alandan ilerleyerek Yalıçiftlik Mahallesi’ne ulaştı. Alevlerin burada yerleşim yerlerine yaklaşmaması için yoğun çaba harcandı. Havadan ve karadan yoğun müdahaleyle yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar orman ve 8 hektar tarım arazisi zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında tarım arazileri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Belediyesinin zararlarını karşılayacaklarını söyledi.

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