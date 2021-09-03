Orman yangınları sonrası 1800 yaşındaki çınara bakım



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın birçok ilçesinde çıkan orman yangınları sonrası il genelindeki yaklaşık bin anıt ağaç, yangınlar sırasında oluşan sıcaklığın neden olabileceği olası etkilerden korunması için bakım ve restorasyona alındı. İlk olarak Marmaris'in Bayır Mahallesi'nde yüksek sıcaklığa maruz kalan 1800 yaşındaki çınar ağacını gövdesindeki çürümüş dokuları temizlendi, ilaçlama ile çam katranı uygulamaları yapıldı.

Muğla'nın Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerinde temmuz ayının sonu ve ağustos ayında çıkan orman yangınlarında yaklaşık 70 bin hektar alan zarar gördü. 62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Yangın ekiplerine destek veren 1 kişi yaşamını yitirdi. Söndürme çalışmalarına 12 bin 352 personel, 2 bin 870 araç, 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA ve 66 TOMA ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı tespitlerde, Muğla genelindeki yangınlarda herhangi bir anıt ağacın zarar görmediği saptandı. Yangının etkisiyle ortaya çıkan aşırı sıcaklıktan anıt ağaçların zarar görmemesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, ağaçlara bakım ve restorasyon çalışması yapılmasına karar verildi.

İl genelindeki bin anıt ağaç, yangınlar sırasında oluşan sıcaklığın neden olabileceği olası etkilerden korunmak için bakıma alındı. İlk olarak Marmaris'in Bayır Mahallesi'nde yüksek sıcaklığa maruz kalan 1800 yaşındaki çınar ağacının bakımı tamamlandı.

Çalışmalarda, anıt ağaçların gövde içindeki çürümüş dokuları temizleniyor. İlaçlama ile çam katranı uygulamaları yapılıyor. Böcek ve mantar istilalarına karşı ağaçların direnci artırılarak, kurumuş dallar temizlenip, düzenli sulama yapılacak.

Bir sonraki çalışmanın ise yılda yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği Yatağan'ın Bozüyük Mahallesi'ndeki 850 yaşındaki anıt ağacında yapılacağı bildirildi. Bakanlık, yıl sonuna kadar anıt ağaçların bakımlarını tamamlayacak. Bölgedeki potansiyel anıt ağaçlar tespit edilerek, tescil edilip, koruma altına alınacak.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-09-03 11:16:31



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