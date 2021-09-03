Orman yangınları sonrası 1800 yaşındaki çınara bakım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orman yangınları sonrası 1800 yaşındaki çınara bakım

DHA

Orman yangınları sonrası 1800 yaşındaki çınara bakım


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın birçok ilçesinde çıkan orman yangınları sonrası il genelindeki yaklaşık bin anıt ağaç, yangınlar sırasında oluşan sıcaklığın neden olabileceği olası etkilerden korunması için bakım ve restorasyona alındı. İlk olarak Marmaris'in Bayır Mahallesi'nde yüksek sıcaklığa maruz kalan 1800 yaşındaki çınar ağacını gövdesindeki çürümüş dokuları temizlendi, ilaçlama ile çam katranı uygulamaları yapıldı.
Muğla'nın Bodrum, Milas, Köyceğiz, Marmaris, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan ve Datça ilçelerinde temmuz ayının sonu ve ağustos ayında çıkan orman yangınlarında yaklaşık 70 bin hektar alan zarar gördü. 62 mahallede 13 bin 768 hane ve 38 bin 715 kişi tahliye edildi. Yangın ekiplerine destek veren 1 kişi yaşamını yitirdi. Söndürme çalışmalarına 12 bin 352 personel, 2 bin 870 araç, 7 uçak, 39 helikopter, 2 İHA ve 66 TOMA ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı tespitlerde, Muğla genelindeki yangınlarda herhangi bir anıt ağacın zarar görmediği saptandı. Yangının etkisiyle ortaya çıkan aşırı sıcaklıktan anıt ağaçların zarar görmemesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, ağaçlara bakım ve restorasyon çalışması yapılmasına karar verildi.
İl genelindeki bin anıt ağaç, yangınlar sırasında oluşan sıcaklığın neden olabileceği olası etkilerden korunmak için bakıma alındı. İlk olarak Marmaris'in Bayır Mahallesi'nde yüksek sıcaklığa maruz kalan 1800 yaşındaki çınar ağacının bakımı tamamlandı.
Çalışmalarda, anıt ağaçların gövde içindeki çürümüş dokuları temizleniyor. İlaçlama ile çam katranı uygulamaları yapılıyor. Böcek ve mantar istilalarına karşı ağaçların direnci artırılarak, kurumuş dallar temizlenip, düzenli sulama yapılacak.
Bir sonraki çalışmanın ise yılda yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği Yatağan'ın Bozüyük Mahallesi'ndeki 850 yaşındaki anıt ağacında yapılacağı bildirildi. Bakanlık, yıl sonuna kadar anıt ağaçların bakımlarını tamamlayacak. Bölgedeki potansiyel anıt ağaçlar tespit edilerek, tescil edilip, koruma altına alınacak.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-09-03 11:16:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Menteşe'de kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Menteşe'de kaza: 3 yaralı
Savcı, polisiz diyerek 3 milyon TL dolandırdılar Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan ve vatandaşları isimlerinin FETÖ-PDY ile anıldığını ileri sürerek 3 milyon lira dolandıran 11 şüpheli yakalandı.
YEREL HABERLER Savcı, polisiz diyerek 3 milyon TL ...
Küllerinden doğan ağaç, doğanın gücünü gözler önüne serdi
YEREL HABERLER Küllerinden doğan ağaç, doğanın gücünü gözler önüne ...
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD: "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 00.12'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi"
YEREL HABERLER AFAD: "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi ...
Bodrum'da çıkan yangında 13 hektar alan küle döndü
YEREL HABERLER Bodrum'da çıkan yangında 13 hektar alan küle döndü
Bodrum'daki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı Canla başla mücadele edip yangını kontrol altına aldılar Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bodrum'daki orman yangını 5 saatte kontrol altına ...
Bodrum'da orman yangını / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bodrum'da orman yangını / Ek fotoğraflar
Bodrum'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Bodrum'da orman yangını (2)
Bodrum'da orman yangını / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bodrum'da orman yangını / Ek fotoğraflar
Milas'ta orman yangını (2)
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını (2)
Milas’taki yangın kontrol altına alındı Soğutma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Milas’taki yangın kontrol altına alındı Soğutma ...
Yangın geniş bir alana yayıldı, vatandaşlar da seferber oldu
YEREL HABERLER Yangın geniş bir alana yayıldı, vatandaşlar da ...
Menteşe Belediyesi’nden eğitime destek
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi’nden eğitime destek
Bodrum’daki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Bodrum’daki yangına havadan ve karadan müdahale ...
Swimmers swim for 'world peace' in Datca
YEREL HABERLER Swimmers swim for 'world peace' in Datca
Menteşe'de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Menteşe'de otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
Bodrum'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Bodrum'da orman yangını (1)
Bodrum’da orman yangını
YEREL HABERLER Bodrum’da orman yangını
Milas'ta orman yangını (1)
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını (1)
Kıyıkışlacık’ta ormanlık alanda yangın başladı
YEREL HABERLER Kıyıkışlacık’ta ormanlık alanda yangın başladı
Spor otomobili ile Bodrum’da kaza yaptı Survivor Poyraz korkuttu
YEREL HABERLER Spor otomobili ile Bodrum’da kaza yaptı Survivor ...
Bodrum çarşısında hareketli dakikalar Bankada eylem yaptı, bankaya giriş çıkışa izin vermedi
YEREL HABERLER Bodrum çarşısında hareketli dakikalar Bankada eylem ...
MSKÜ'de mezuniyet törenleri sürüyor
YEREL HABERLER MSKÜ'de mezuniyet törenleri sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.