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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yamaç paraşütçüsünü JAK timleri kurtardı

İHA

Yamaç paraşütçüsünü JAK timleri kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ünlü yamaç paraşütü alanı Babadağ'da tekli atlayış yapan bir kişi Kirme Mevki’nde düşerek yaralandı. Yaralı paraşütçüyü Jandarma Arama Kurtarma timleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, dünyaca ünlü yamaç paraşüt alanı Babadağ pistinde, 23 yaşındaki M.I.E (tekli) atlayış hazırlıklarını tamamladıktan sonra uçuş yaptı.
Bir süre uçtuktan sonra Faralya Mahallesi Kirme Mevkine düştüğü ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile sağlık ekipleri sevk edildi.
JAK timi tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralı paraşütçü sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahsın belinde ve bacak bölgelerinde kırıklar olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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