Yangına riskli bölgelerde temizlik Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri Marmaris’te karayolu üzerinde yangına riskli bölgelerde bulunan ağaçlarda temizlik çalışması yapıyor.

Marmaris’te büyük bir tahribata neden olan orman yangını sonrası karayolu üzerinde bulunan ve yangın riskini arttıran yol üzerindeki ağaçlarda temizlik çalışması yapılıyor.

Karayolları ekipleri tarafından Orhaniye Kızkumu üzerinde bulunan ve yol ile iç içe geçmiş ağaçları temizliyor. OrhaniyeTurgut Mahallesi arasında yer alan ve Karayolları sorumluluğunda bulunan turistik üzerinde bulunan küçük ağaçlar temizlenerek yanın riskinden uzaklaştırılıyor.

Özellikle yaz aylarında yoğun bir trafiğin yaşandığı Marmaris, Değirmenyanı, Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Selimiye ve Bozburun yolu üzerinde Karayolları ekipleri sorumluluk alanlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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