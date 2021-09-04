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Muğla’da 154 bin 532 öğrenci ders başı yapıyor Muğla’da 154 bin 532 öğrenci uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime başlıyor.

İHA

Muğla’da 154 bin 532 öğrenci ders başı yapıyor Muğla’da 154 bin 532 öğrenci uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime başlıyor.

Covid19 salgın sürecinde bir buçuk yıl düzenli yüz yüze eğitimin yapılmadığı Türkiye’de 20212022 eğitim öğretim yılında 6 Eylül tarihinden itibaren yüz yüze eğitimde 154 bin 532 öğrenci ders başı yapıyor.
20212022 Eğitim Öğretim yılında Muğla’da 789 okulda 154 bin 532 öğrenci, okul öncesi, ilkokul ortaokul ve liseye başlayacak. Bu yıl ilk defa okul öncesine kayıt yaptıran öğrenci sayısı 11 bin 500 öğrenci olurken, İlkokul 1’inci sınıfa kayıt yaptıran öğrenci sayısı ise 14 bin 560.
5’inci sınıfa kayıt yaptıran öğrenci sayısı 12 bin 722 olurken, tüm okullarda toplamda 13 bin 653 öğretmen, 8 bin 884 şubede görev yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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