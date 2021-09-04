Başçavuş başından vurulmuş halde bulundu

Muğla Dalaman’da görevli, Astsubay Kıdemli Başçavuş başından vurulmuş şekilde bulundu.

Dalaman’ın Kapukargın Mahallesi, Lakoz Koyu’nda dün bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı’nda görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Altınay’ı kafasından vurulmuş şekilde buldu. Otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan evli ve 40 yaşındaki Altınay’ın, beylik silahı ile intihar etmiş olabileceği belirtiliyor. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Ali Altınay için bugün Dalaman Hava Meydan Komutanlığı önünde tören yapıldığı, ardından da toprağa verilmek üzere Antalya’nın Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesi’ne gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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