Yanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

Selçuk AKBAŞ/FETHİYE (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında yangın çıkan teknedeki 4 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Yangın söndürülürken, yedeklenen tekne kıyıya getirildi.
Fethiye'nin Mazı koyu açıklarında bulunan 24 metre boyundaki teknede, bugün öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. KIYEM 6 Botu´yla bölgeye giden ekipler, teknedeki 4 kişiyi kurtardı. Yangını söndüren ekipler, tekneyi yedekleyip kurtarılan 4 kişiyle birlikte Göcek Marina'ya getirdi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Selçuk AKBAŞ
2021-09-04 17:50:32
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