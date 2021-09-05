Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz'da başlayıp 5 Ağustos’ta son bulan ve 13 bin 650 hektar ormanlık ve tarımsal alanın yandığı yangınları söndürmek için canla başla çalışan itfaiye erleri, bölgedeki turizmciler tarafından ağırlandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi turistik kırsal mahallelerinde bulunan 4 otel ve restoran işletmecisi, 9 gün boyunca orman yangınlarını söndürmek için mücadele eden 21 itfaiye erini aileleri ile birlikte 3 gün misafir etti. Turgut Mahallesi’nde restoran ve apart otel işleten 23 yaşındaki Bahar Aydoğan, “İyilik bulaşıcıdır” sloganıyla kırsal mahallede bulunan 4 apart otel ve 4 restoran işletmecisiyle görüşerek, itfaiye erlerine teşekkür etmek amacıyla 3 günlüğüne aileleriyle birlikte ağırlamak için harekete geçti. Aydoğan, İstanbul, Aydın ve Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlıkları yetkilileri ile görüşerek itfaiye erlerini otellerinde ağırlamak istediğini bildirdi. Yangınlara müdahale ederek yerleşim yerlerine sıçramasını engelleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 21 itfaiye eri, aileleriyle birlikte cuma günü sabah otobüslerle Turgut Mahallesi’ne gelerek 4 apart otele yerleşti. Marmarisli otelciler, itfaiye erleri ve ailelerine tarihi ve kültürel mekânları gezdirdi. 4 restoranda sabah, öğle ve akşam yemeğinin yanı sıra mangal partisi düzenlendi. İtfaiye erleri ve aileleri, çocuklarıyla birlikte otellerin havuz başlarında ve denizde doyasıya yüzüp eğlendi. Mahallerini ve ormanlarını kurtaran itfaiye erlerinin otellerde misafir edildiğini duyan vatandaşlar da, itfaiye erlerine teşekkür ettiler.



"İtfaiyecilerin alevlere nasıl yürüdüklerini gördük hepimiz, sabah olduğunda o evler, hayvanlar kurtulmuştu"

Turgut Mahallesi’nde ailesine ait marina, restoran ve oteli işleten Bahar Aydoğan, “Bu yangın sürecinde gerçekten emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederiz. Herkes canla başla çalıştı. Bu en son bir sahne vardı, o kadar çok kare ve sahne var ki, akılda kalan ve çok etkileyen hepimizi ama onu unutamıyorum. Yangın köye çok yaklaşmıştı, artık dedik ki tamam, yani köyümüzün bu noktasının aşağısı artık tamam yandı gidiyor. Öyle bir noktada öyle bir savaştılar ki. Bitti dedik yani herkesin, köy halkı da dahil olmak üzere herkesin modu düşmüştü. Aradan dört beş saat geçti sabah oldu, itfaiyecilerin alevlere nasıl yürüdüklerini gördük hepimiz. Öyle bir çabalamışlar ki. Sabah olduğunda o evler, hayvanlar kurtulmuştu. Alevler, çığlıklar hiç gözümün önünden gitmiyor. Onlara teşekkür etmek istedik ama başka yangın bölgesine gitmişlerdi, çok üzüldük göremediğimiz için’’ dedi.



"Yani onlar bizim için canlarını dişlerine taktılar. Yüzleri gülsün istiyoruz”

Bahar Aydoğan, "İyilik bulaşıcıdır' sloganımla mahallemizde bulunan 4 otel ve 4 restoran ile görüşerek itfaiye erlerini aileleri ile birlikte misafir edip teşekkür etme fikri oluştu. Yaptığımız görüşmelerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden mahallemizde yangınla mücadele eden 21 itfaiye eri ve aileleri olmak üzere 70 kişiyi 3 gün misafir ediyoruz. Mahallemizde söndürme çalışmalarına gelen diğer Aydın ve Manisa itfaiye ekiplerini de aileleriyle ağırlamayı düşünüyoruz” dedi.

Turgut Mahallesi’nde 40 odalı butik otel işleten Adem Evci ise, "Burada iki gün boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyeci arkadaşlarımızı ağırlıyoruz. Burada 15 gün emek verdiler. Biz de elimizden geldiğince onları misafir ediyoruz. İyi olsunlar, bir nebze olsun streslerini atsınlar tek amacımız. Yani onlar bizim için canlarını dişlerine taktılar. Yüzleri gülsün istiyoruz” dedi.



Yanmaktan kurtardıkları bölgeye gelmek onları mutlu etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görev yapan itfaiye eri Hakan Polat, “Biz yangını halk ile birlikte söndürdük. Buranın halkı hem çok güçlü hem de güzel yürekli. Bize böyle bir hediye verdiler ki gurur duyduk" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İtfaiye Grup Amiri Veli Şimşek, “Marmaris'e yangın dolayısı ile gelmiştik. Bu yerleşim yeri hiç bilmediğimiz bir alan idi ve mahalle sakinlerinin desteğiyle yangını söndürdük. Onların desteği olmasaydı söndüremezdik. Turgut Mahalle halkı çok sıcak, samimi ve bizleri evimizde gibi hissettirdiler. Kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Gelen 21 itfaiye eri ve aileleri Marmaris’te denize girip, yangından kurtardıkları alanları gördüler. Tatil sonrası itfaiyeciler tekrar işlerinin başlarına dönmek için otobüsler ile yola çıktılar.

Marmaris’e 35 kilometre uzaklıkta bulunan Turgut Mahallesi’nde çakın yangında orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesine İstanbul, Aydın ve Manisa’dan gelen itfaiye ekipleri de destek vermişti. Evlere sıçramadan yangına müdahale eden ekipler, diğer alanlardaki yangınlara müdahale için daha sonra bölgeden ayrılmıştı.

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