Marmaris'te otelciler, orman yangınında görev alan itfaiyecileri aileleriyle ağırladı



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kırsal mahalledeki 4 otel ve 4 restoran işletmecisi, 9 gün boyunca orman yangınlarını söndürmek için mücadele eden 21 itfaiye görevlisini aileleriyle birlikte 3 gün boyunca misafir etti.

İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, 29 Temmuz'da saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallesindeki ormanlık alanlarda yangın büyüdü. Havadan ve karadan 9 gün süren çalışmalar sonucu söndürülen yangında 13 bin 650 hektar alan zarar gördü.

Yangının en son ulaştığı yerlerden olan Marmaris'e 35 kilometre mesafedeki kırsalında, Turgut Mahallesi'nde orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesine İstanbul, Aydın ve Manisa'dan gelen itfaiye ekipleri de destek verdi. Mahalleye 20 metre kala yangın söndürüldü ve ekipler ayrıldı.

Turgut Mahallesi'nde ailesine ait marina, restoran ve apart otel işleten Bahar Aydoğan (23), itfaiye ekiplerine teşekkür edemeden ayrıldıkları için üzülüp, "İyilik bulaşıcıdır" sloganıyla girişimde bulundu. Kırsal mahalledeki diğer otel ve restoran işletmecileriyle de görüşen Aydoğan, İstanbul, Aydın ve Manisa Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü yetkilileriyle de iletişim kurup, teşekkür amacıyla itfaiye erlerini aileleriyle birlikte 3 gün otellerinde ağırlamak istediğini bildirdi.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramasını engelleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 21 itfaiye eri, aileleriyle 3 Eylül Cuma sabahı otobüslerle Turgut Mahallesi'ne gelip 4 apart otele yerleşti. Otel yetkilileri, itfaiye erleri ve ailelerini ağırlayıp, mahalleyle aynı adı taşıyan Turgut Şelalesi ile Orhaniye Mahallesi'ndeki 'deniz üzerine yürüyor hissi veren' Kızkumu başta olmak üzere dünyaca ünlü tarihi ve kültürel mekanları gezdirdi ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklarıyla denizin ve havuzun keyfini çıkaran itfaiyecileri, tatillerinde ziyaret eden bölge halkı da mahallelerini ve ormanları yanmaktan kurtaran özverili mücadele için teşekkür etti.

'İYİLİK BULAŞICIDIR'

Bahar Aydoğan, yaşadığı mutluluğu ifade ederek, "Marmaris'te başlayan yangının son durağı mahallemiz oldu. Yangının yerleşim yerlerine kadar geleceğini gördüm ve çok korktum. İşte tam umudumuzu yitirdiğimiz anda imdadımıza itfaiye ekipleri yetişti. İstanbul, Aydın ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin nasıl canla başla söndürmek için mücadele ettiğine şahit oldum. O anlar gözlerimin önünden gitmiyor. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren bir söndürme çalışması vardı. Mahalleli olarak itfaiye ekiplerine teşekkür etmek istediğimizde Muğla'nın Menteşe ilçesine başka bir yangına gittiklerini öğrendim. Kendilerine teşekkür edemediğim için çok üzgündüm. 'İyilik bulaşıcıdır' sloganıyla yola çıkıp, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden mahallemizde yangınla mücadele eden 21 itfaiye eri ve ailelerinden toplam 70 kişiyi, 3 gün 4 otel ve 4 restoranlarımızda misafir ettik. Mahallemizdeki söndürme çalışmalarına katılan Aydın ve Manisa'dan gelen itfaiye ekiplerini de aileleriyle ağırlamayı düşünüyoruz. Öyle mutlu ve gururluyum ki kelimeler yetmiyor. İyi ki bu emekçi insanları tanıdık ve misafir ettik" diye konuştu.

'NE YAPSAK EKSİK KALIR'

Turgut Mahallesi'nde 40 odalı bir butik otel işleten Özge ve Adem Evci çifti ise, "Elimizden geldiği kadar itfaiyecilerimizi ağırladık. Kırsal mahallelerdeki kültürel ve tarihi yerleri gezdirdik. İtfaiyeci arkadaşlarımız aileleriyle mutlu oldular ve tabii ki bizler de onların mutluluğuna ortak olduk. Mahallemizi yanmaktan kurtaran itfaiyecilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.

'BÖYLE BİR TEŞEKKÜR YAŞAMADIK'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri Hakan Polat, "Buranın halkı çok güzel. Yangında çok büyük destek sağladılar ve bize de güzel bir hediye sundular. Sağ olsunlar tüm kültürel ve tarihi yerleri de gezdirdiler" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye grup amiri Veli Şimşek, "Biz, hiç böyle bir şey yaşamadık. Turgut Mahallesi hiç bilmediğimiz bir yerdi. Geldik ve mahalle sakinlerinin desteğiyle yangını söndürdük. Onların desteği olmasaydı, söndüremezdik. Turgut Mahalle halkı çok sıcak, samimi ve bizleri evimizde gibi hissettirdiler. Kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

Tuzla Belediye İtfaiye Müdürlüğü grup amiri Bulut Özatik de "Buranın insanıyla bir bütün ve aile olduk. Onlar da bir teşekkür olarak bizlere jest yaptılar. Biz de kendilerini özledik. Orman yangınları gibi dramatik günlerde değil de böyle mutlu ve güzel günlerde görüşelim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-09-05 13:26:26



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