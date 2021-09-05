Tomruk yüklü kamyon yandı

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Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Mahallesinde tomruk yüklü kamyonda çıkan yangında kamyon kullanılmaz hale gelirken, alevler ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sahadan tomruk yükleyen kamyon, Kavaklıdere ilçesi Çayboyu Törtem mevkiinde elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen kıvılcımlar sonrası yanmaya başladı.

Yanan kamyona önce Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve ardından Orman Bölge Müdürlüğü’nün bölgedeki arazözleri müdahale etti.

Kamyonun ön bölümü yangında kullanılmak hale gelirken, alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Kamyonda soğutma çalışması yapıldı.

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