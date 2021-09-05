Bodrumspor - Afjet Afyonspor: 2-1

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Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA)STAT: İlçe

HAKEMLER: Batuhan Kolak (xx), Kerem İlitangil (xx), Kadir Akıllı (xx)

BODRUMSPOR: Ali Türkan (xx) Ali Eren (xx), Süleyman Özdamar (xx), Üzeyir (xxx), Onur (xxx), Samet (x) (Dk. 46 Celal xxx), Burhan (xx) (Dk. 79 Erkan x), Halil İbrahim (xx) (Dk. 67 Yekta x), Sergen (x) (Dk. Süleyman Güneş xx), Berk (xx), Cenk (x) (Dk. 46 Harun x)

AFJET AFYONSPOR: Bayram (x) Nazmi (x), Süleyman (xx) (Dk. 81 Hamza), Erdinç (xx), Feyyaz (x) (Dk. 56 Abdullah x), Melik (x) (Dk. 69 Fatih x), Doğan (xx), Erhan (xx) (Dk. 80 Doğukan), İsmail Haktan (xx), Mithat (x), Celal (xx)

GOLLER: Dk. 30 Erhan (Afyonspor), Dk. 52 ve Dk. 54 Celal (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Celal, Nazmi, Süleyman (Afyonspor), Erkan (Bodrumspor)TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta Bodrumspor, 2021-2022 sezonuna galibiyetle başladı. Afjet Afyonspor´u misafir eden yeşil-beyazlılar geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve sahadan 2-1´lik skorla ayrıldı. Konuk takım Erhan´ın 30´uncu dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Bodrumspor 52´de Celal ile beraberliği yakaladı. Celal, beraberlik golünden 2 dakika sonra bu defa üstünlük sayısını kaydetti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Bodrumspor 3 puanı hanesine yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-09-05 18:39:40



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