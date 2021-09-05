Datça'da orman yangınına nöbetçi ekipten hızlı müdahale 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet ÇİL/DATÇA, (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını, bölgede nöbet tutan ekipler tarafından hızlı müdahale sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Datça ilçe merkezine 15 kilometre mesafede olan kırsal Mesudiye Mahallesi Molelli mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Mesudiye ve Damararası mevkisinde 7 gün 24 saat esasına dayalı nöbet bekleyen yangın söndürme ekibi, dumanların yükseldiği bölgeye hızla gelerek yangına kısa sürede müdahale etti. 1 dönümlük alanda etkili olduğu öğrenilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-09-05 23:47:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.