Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

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Muğla,(DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.27´de Ege Denizi´nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris'in 63.28 kilometre açığındaki depremin derinliği, 7,45 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.DHA-Genel Türkiye-Muğla

2021-09-06 02:05:13



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