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Muğla'da uyuşturucuya 3 tutuklama

DHA

Muğla'da uyuşturucuya 3 tutuklama


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişiden 3´ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Ağustos5 Eylül tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takip sonucu tespit ettiği adreslere operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 102 gram esrar, 23 gram bonzai, 102 gram metamfetamin, 29 gram kokain, 22 gram skunk, 26 gram eroin, 74 uyuşturucu hap, 96 sentetik ecza, 3 A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2 tabanca ve 19 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, operasyonlarda 43 kişi hakkında 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-09-06 12:36:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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