154 bin 532 öğrenci ders başı yaptı

20212022 eğitim öğretim yılı tüm okullarda yüz yüze eğitimle başladı. Muğla genelinde 13 bin 653 öğretmen, 154 bin 532 öğrenci, haftanın ilk gününde, okullarında ders başı yaptı.

20212022 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Vali Orhan Tavlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe Emirbeyazıt İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu.

Minik öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Vali Orhan Tavlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, birinci sınıfları ve anasınıfını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Okul öğretmenleri ve yöneticileriyle öğretmenler odasında bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diledi. İl Müdürü Emre Çay, okul içerisinde ve çevresinde salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler ve gerekli hassasiyetin gösterilmesinden dolayı memnuniyetini ifade etti.

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