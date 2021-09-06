Marmaris’te öğrenciler okullarına, öğretmenler öğrencilerine kavuştu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 14 bin 890 öğrenci ders başı yaptı.



Tüm Türkiye'de olduğu gibi Marmaris'te de yüz yüze eğitim başladı. İlçede 83 özel ve resmi eğitim kurumunda, bin 251 öğretmen ve 14 bin 890 öğrenci 20212022 EğitimÖğretim Yılı'na başladı. Şehit Ahmet Benler İlkokulu'nda Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan yüz yüze eğitim için ilk zilin çaldığı okulu ziyaret etti. Aldoğan, öğrencilerin okula başlama heyecanlarını paylaşıp, sevinçlerine ortak oldu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Okul Müdür Yardımcısı Selma Sarıkaya ile birlikte sınıfları ziyaret ederek öğrencilere pandemi kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin çiçek sunduğu Aldoğan, 20212022 EğitimÖğretim Yılı'nın tüm öğrenci ve öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını diledi. Aldoğan, yangınların ardından doğanın kıymetini ve değerini bilmek gerektiğini de sözlerine ekleyerek öğrencilere başarılar diledi.

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