Yanan köyün meydanında çocuklar için sinema kuruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi ve Cinemarine işbirliğiyle gerçekleştirilen "Köy Meydanı Türk Filmleri Günleri’’ kapsamında sinema gösterimleri, Mumcular ve Mazı mahalleleri ile devam etti.

Mumcular ve Mazı mahallelerinde "Köy Meydanı Türk Filmleri Günleri’’ni yangından etkilen vatandaşlara moral amaçlı olarak düzenlediklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ve birim müdürleri ile bölgede vatandaşlarla birlikte film izledi. Mumcular Mahallesi Meydanı, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı’da açık havada kurulan dev sinema ekranında çocukların sevdiği çizgi film karakteri ‘’Kral Şakir" filminin gösterimi gerçekleşti. İzleyicilerin çoğunluğunu çocukların oluşturduğu film gösteriminden aileler de büyük keyif aldı. Filmi izlemeye gelen çocuklara ve ailelere belediye tarafından dondurma ikram edildi. Sinema salonunun mahallelerine taşındığını söyleyen vatandaşlar, çocukların çok mutlu olduğunu dile getirerek, bu tür organizasyonların devam etmesi dileğinde bulundular.

Karaova Mahallesi Muhtarı Muhammet Karademir, “Vatandaşlar pandemiden dolayı dışarı çıkamadıkları için etkinlikten gayet memnunlar, insanlar iki yıldır içeride bunaldı. Katılım çok güzel. Bu tür organizasyonların belli aralıklarla yapılmasını istiyorlar. Bu etkinlikleri sağladığı için Ahmet başkanımıza da ayrıca teşekkür ederiz” dedi.



Başkan Aras: "köy sinemalarını tekrar canlandırmayı amaçladık"

Mumcular ve Mazı’da vatandaşlar ve çocuklarla bir araya gelen Başkan Aras, “Geçirdiğimiz kötü günlerden sonra bölge insanı moralsiz. Özellikle daha çok çocukların hoşuna gidebilecek filmler oynatmayı ve eski nostaljik sokak sinemalarını, köy sinemalarını tekrar canlandırmayı düşündük. Bunun üzerine, 11 noktada şu anda gösterimdeyiz. Dün Dağbelen’de, Gündoğan’da vardı. Bundan sonra diğer köylerimizde de bu devam edecek. Bence çok güzel oldu, ben de katıldım. Aşağı Mazı, Yukarı Mazı şimdi de Mumcular’dayız. İnsanların ilgisi de çok güzel. Bodrum’a ait dondurmayı da çocuklarımıza ikram ediyoruz. Bir taraftan mısır patlatıyorlar, bir taraftan eğleniyorlar. Akşam saatlerinde gayet güzel insanlar bir araya geliyor” dedi.

İlk gösterimi 3 Eylül tarihinde Turgutreis Meydanı’nda ‘’Para Babası’’ ve İslamhaneleri Meydanı’nda ‘’Ailecek Şaşkınız’’ adlı filmlerle gerçekleşen organizasyon, 4 Eylül Cumartesi Dağbelen Meydanı’nda ‘’Ailecek Şaşkınız’’ ile Gündoğan Farilya Kafe yanında kurulan dev sinema perdesinde oynatılan ‘’7. Koğuş’’ filmi ile başladı. Hafta sonu “Ailecek Şaşkınız” filminin gösterimi hem Mumcular Mahallesi'nde hem de Aşağı ve Yukarı Mazı’da gerçekleşti. ‘’Köy Meydanı Türk Filmleri Günleri’’, bugün de saat 20.00'de Yakaköy Meydanı ile Konacık Mahallesi halı saha arkasında ‘’Kral Şakir’’ filminin gösterimiyle devam edecek.

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