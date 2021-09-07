Datça’da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla’nın Datça ilçesinde yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla ili Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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